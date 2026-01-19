Чтобы обезопасить себя от автоподстав, необходимо обязательно иметь видеорегистратор, заряженный мобильный телефон, чтобы все фиксировать, и решать любые ситуации только через вызов на место полиции. Об этом НСН рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

В Подмосковье активизировались дорожные бандиты, которые избивают водителей и вымогают деньги, пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Так, неизвестные перекрыли дорогу москвичу, представились правоохранителями и попытались силой вытащить из машины. Затем инсценировали ДТП — один из нападавших запрыгнул на капот и стал кричать, что его сбили. В итоге мошенники отвлеклись, и пострадавшему все же удалось вызвать полицию. Радько рассказал, как действовать в таких ситуациях.

«Маловероятна ситуация, потому что это до первого проезжающего патруля. Простой автомобилист от бандитов на дороге абсолютно беззащитен, ни один из них не будет драться с ними или стрелять, в противном случае он станет еще более пострадавшим. Поэтому все, что можно делать, – фиксировать происходящее на фото/видео, обязательно иметь видеорегистратор и телефон полиции под рукой. В любом случае надо понимать, что если это подставная авария, то надо всем видом показать, что у вас очень много времени, что вы готовы решать все только через полицию, тогда через какое-то время автоподставщики сразу же исчезнут, потому что им время терять совсем не хочется», - рассказал он.