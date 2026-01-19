Автомобилистам рассказали, как вести себя с автоподставщиками
Сергей Радько заявил НСН, что все ДТП нужно оформлять через полицию, а проверить на подлинность сотрудников ГАИ можно через 112, раскрыл Дмитрий Славнов.
Чтобы обезопасить себя от автоподстав, необходимо обязательно иметь видеорегистратор, заряженный мобильный телефон, чтобы все фиксировать, и решать любые ситуации только через вызов на место полиции. Об этом НСН рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В Подмосковье активизировались дорожные бандиты, которые избивают водителей и вымогают деньги, пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Так, неизвестные перекрыли дорогу москвичу, представились правоохранителями и попытались силой вытащить из машины. Затем инсценировали ДТП — один из нападавших запрыгнул на капот и стал кричать, что его сбили. В итоге мошенники отвлеклись, и пострадавшему все же удалось вызвать полицию. Радько рассказал, как действовать в таких ситуациях.
«Маловероятна ситуация, потому что это до первого проезжающего патруля. Простой автомобилист от бандитов на дороге абсолютно беззащитен, ни один из них не будет драться с ними или стрелять, в противном случае он станет еще более пострадавшим. Поэтому все, что можно делать, – фиксировать происходящее на фото/видео, обязательно иметь видеорегистратор и телефон полиции под рукой. В любом случае надо понимать, что если это подставная авария, то надо всем видом показать, что у вас очень много времени, что вы готовы решать все только через полицию, тогда через какое-то время автоподставщики сразу же исчезнут, потому что им время терять совсем не хочется», - рассказал он.
В свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов совсем не поверил в эту историю, однако рассказал, что сейчас можно очень легко проверить, реальные ли сотрудники ГАИ или полиции с вами общаются.
«Это слух, такого давно уже не было, лет двадцать об этом не слышал. А в подобных ситуациях надо вызывать полицию. Но это чревато, чтобы где-то кто-то стоял в милицейской форме, это уголовно наказуемо, такого не может быть. Я в эту новость не верю, скорее всего, это фейковое видео. Если даже стоят нормальные инспекторы, но у вас есть недоверие к ним, вы всегда можете позвонить в 112, узнать, стоит ли этот экипаж ГИБДД на данном месте. Также всегда можете посмотреть карточку маршрута поста патрулирования, где экипаж несет свою службу, сейчас это просто и легко проверить. Сейчас подставу тяжело сделать», - заверил он НСН.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что можно искоренить автоподставщиков, приравняв это преступление к терроризму и покушению на убийство.
