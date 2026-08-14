Интерес к нигилизму среди россиян вырос почти вдвое за шесть лет

Нигилизм в 2025 году вернул себе первое место среди философских запросов россиян, обойдя по популярности стоицизм. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование философского клуба Quercus, основанное на аналитике Яндекс Wordstat.

За последние шесть лет интерес к этому направлению вырос на 92% — с 32 тысяч до 61,5 тысячи обращений в месяц. Быстрее всего растет запрос «кто такой нигилист», популярность которого увеличилась почти в четыре раза. При этом россияне чаще ищут не юридический смысл слова, а литературный: связка с Тургеневым прибавила 250%, а с романом «Отцы и дети» — более 130%.