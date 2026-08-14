Интерес к нигилизму среди россиян вырос почти вдвое за шесть лет
Нигилизм в 2025 году вернул себе первое место среди философских запросов россиян, обойдя по популярности стоицизм. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование философского клуба Quercus, основанное на аналитике Яндекс Wordstat.
За последние шесть лет интерес к этому направлению вырос на 92% — с 32 тысяч до 61,5 тысячи обращений в месяц. Быстрее всего растет запрос «кто такой нигилист», популярность которого увеличилась почти в четыре раза. При этом россияне чаще ищут не юридический смысл слова, а литературный: связка с Тургеневым прибавила 250%, а с романом «Отцы и дети» — более 130%.
Кандидат философских наук Николай Герасимов объясняет этот феномен закономерным маршрутом русского пользователя и сравнивает влияние романа на поколение Кропоткина с популярностью «Гарри Поттера» у миллениалов. Эксперт подчеркивает, что нигилизм часто путают с бытовым равнодушием, тогда как Базаров на самом деле выступал против формального гуманизма и слов без действий.
На фоне роста интереса к нигилизму и Ницше заметно просели запросы о визуализации желаний, потерявшие две трети аудитории. Спрос постепенно уходит от практик, обещавших быстрый результат, в сторону философских концепций, где нет готовых ответов.
Между тем философ Александр Дугин раскрыл, что приведет Россию к успеху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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