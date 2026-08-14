Депутат Госдумы Александр Сидякин предложил создать быстрый и понятный механизм обжалования ошибочных штрафов для водителей. По его словам, в официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб, которые позволили бы водителю вернуть ошибочно списанные средства. Похмелкин усомнился в возможности реализовать такое предложение.

«Сегодня любое административное наказание может быть обжаловано либо вышестоящим должностным лицом, если применено в административном порядке, либо в суде. Чтобы сделать это, человек должен подать соответствующее заявление. Сейчас можно направить его в суд по электронной почте. Однако совсем все упростить не получится. Опасаюсь, что предложение депутатов веет популизмом на фоне предвыборной кампании. Суд принимает заявления в электронном виде. Как еще упростить процедуру, чтобы вам отменили штраф, а вы при этом ничего не делали, я не представляю. Вышестоящая инстанция должна рассмотреть фактические обстоятельства, оценить правильность применения закона и выслушать доводы лица, которое это обжалует. В противном случае нет материала, с которым можно работать, чтобы принять необходимые решения», - сказал он.