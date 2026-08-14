Автомобилисты не поверили в желание Госдумы упростить обжалование штрафов
Действующая процедура оспаривания штрафов не вызывает особых сложностей у водителей, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Доля штрафов, вызывающих сомнения водителей, невелика, а подать заявление для обжалования сегодня можно в электронном формате, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Депутат Госдумы Александр Сидякин предложил создать быстрый и понятный механизм обжалования ошибочных штрафов для водителей. По его словам, в официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб, которые позволили бы водителю вернуть ошибочно списанные средства. Похмелкин усомнился в возможности реализовать такое предложение.
«Сегодня любое административное наказание может быть обжаловано либо вышестоящим должностным лицом, если применено в административном порядке, либо в суде. Чтобы сделать это, человек должен подать соответствующее заявление. Сейчас можно направить его в суд по электронной почте. Однако совсем все упростить не получится. Опасаюсь, что предложение депутатов веет популизмом на фоне предвыборной кампании. Суд принимает заявления в электронном виде. Как еще упростить процедуру, чтобы вам отменили штраф, а вы при этом ничего не делали, я не представляю. Вышестоящая инстанция должна рассмотреть фактические обстоятельства, оценить правильность применения закона и выслушать доводы лица, которое это обжалует. В противном случае нет материала, с которым можно работать, чтобы принять необходимые решения», - сказал он.
По словам собеседника НСН, водители нередко стремятся оспорить штрафы за нарушение требований дорожных знаков.
«Доля штрафов, вызывающих сомнения, невелика. Чаще всего оспаривают штрафы, связанные с фото- и видеофиксацией, если они пришли ошибочно. То есть была не та машина, не тот номер, либо не было знака. Также водители нередко недовольны фактом установки ограничительного знака. То есть он установлен неправомерно или нарушен порядок его установки. В ряде регионов есть и такие проблемы. В целом же наиболее болезненными для водителей остаются наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами. Но их назначает только мировой судья и только по итогам рассмотрения дела в присутствии лица, привлекаемого к ответственности», - сообщил Похмелкин.
Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность использования инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах. Поводом послужила жалоба водителя из Саратовской области, которого оштрафовала ГИБДД за стоянку под запрещающим знаком, напоминает «Радиоточка НСН».
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