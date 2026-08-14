А Затулин изберется? Что будет после снятия Матвеева с выборов в Госдуму
Евгений Минченко рассказал НСН, что идеологический противник Матвеева - Константин Затулин - тоже рискует не избраться в новый созыв Госдумы.
Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН счёл снятие депутата Госдумы Михаила Матвеева с регистрации на выборы в Госдуму чрезмерно жёсткой и предложил переносить споры о нарушении авторских прав в плоскость частных гражданско‑правовых разбирательств. При этом Минченко подчеркнул, что действующие нормы закона требуют от штабов кандидатов особой внимательности и рекомендовал привлекать профильных специалистов, которые заранее проверят весь агитационный контент на соответствие правовым требованиям.
Сам Матвеев заявил НСН о намерении обжаловать судебное решение, которым его сняли с выборов. Он указал на существенные процессуальные нарушения в ходе разбирательства. По его словам, суд не дал ему права полноценно аргументировать свою позицию.
«В нынешнем законодательстве нарушение авторских прав является одним из гарантированных поводов для отмены регистрации на выборы в Госдуму. Лично я считаю это несоразмерным. На мой взгляд, если у правообладателей есть какие‑то вопросы к кандидату, они могут решать их в частном порядке: подавать в суд, требовать компенсации. Вне зависимости от того, как я или кто‑то ещё это оценивает, в законе это есть. Соответственно, юристы кандидатов должны за этим следить. Для этого есть специальная профессия — электоральный юрист. Технология снятия кандидатов с выборов по тем или иным причинам родилась у нас не в этом сезоне, а активно используется как минимум с нулевых годов. Наверное, если человек идёт на выборы, то он должен потратить какие‑то деньги на профессионалов, чтобы они внимательно рассмотрели весь тот контент, который он будет продвигать. Формально имели право, эмоционально — неприятно. Единственную рекомендацию, которую я могу дать, — нанимать электоральных юристов», — сказал собеседник НСН.
Он высказался о ситуации вокруг участия отдельных политиков в избирательной кампании, подчеркнув своё уважительное отношение как к Константину Затулину, так и к Михаилу Матвееву. Политолог призвал не наделять судебные решения избыточным политическим смыслом и напомнил, что исход выборов остаётся непредсказуемым даже для опытных политиков.
«С Затулиным я знаком несколько десятилетий и отношусь к нему с большим уважением. С Матвеевым не знаком, но считаю, что он выполняет очень важную социальную функцию, соответственно, отношусь к нему тоже с уважением. Я бы не относил решение Самарского суда к разряду решений, принимаемых какими‑то высшими силами на федеральном уровне. Более того, Затулин может как стать депутатом, так и не стать. В 2021 году, например, он с большим трудом избирался по округу. Кстати говоря, его тогда пытались снять с выборов. Давайте дождёмся утра 21 сентября и узнаем, станет ли Затулин депутатом. Он может и проиграть выборы — такое бывает на выборах, где существует политическая конкуренция», — добавил Минченко.
Основанием для снятия стали претензии по авторским правам. Региональный избирком поддержал иск, в котором указывалось на использование в агитации чужих фотографий и шрифтов Microsoft, лицензия на которые ограничена для России после 2022 года. Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из МИА «Россия сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН допустил, что Госдума без Матвеева только выиграет.
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