А Затулин изберется? Что будет после снятия Матвеева с выборов в Госдуму

Он высказался о ситуации вокруг участия отдельных политиков в избирательной кампании, подчеркнув своё уважительное отношение как к Константину Затулину, так и к Михаилу Матвееву. Политолог призвал не наделять судебные решения избыточным политическим смыслом и напомнил, что исход выборов остаётся непредсказуемым даже для опытных политиков.

«С Затулиным я знаком несколько десятилетий и отношусь к нему с большим уважением. С Матвеевым не знаком, но считаю, что он выполняет очень важную социальную функцию, соответственно, отношусь к нему тоже с уважением. Я бы не относил решение Самарского суда к разряду решений, принимаемых какими‑то высшими силами на федеральном уровне. Более того, Затулин может как стать депутатом, так и не стать. В 2021 году, например, он с большим трудом избирался по округу. Кстати говоря, его тогда пытались снять с выборов. Давайте дождёмся утра 21 сентября и узнаем, станет ли Затулин депутатом. Он может и проиграть выборы — такое бывает на выборах, где существует политическая конкуренция», — добавил Минченко.

Основанием для снятия стали претензии по авторским правам. Региональный избирком поддержал иск, в котором указывалось на использование в агитации чужих фотографий и шрифтов Microsoft, лицензия на которые ограничена для России после 2022 года. Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из МИА «Россия сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН допустил, что Госдума без Матвеева только выиграет.

