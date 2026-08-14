Риелтор назвала квартиры, которые будет невозможно продать через 5 лет
Через три-пять лет на рынке недвижимости будет крайне сложно продать малогабаритные студии и объекты с неудачными планировками. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.
В зоне особого риска оказались студии до 24 кв. м в крупных ЖК на периферии, а также «почти однушки» до 35 кв. м с неудобной геометрией. Низкая цена при покупке такого жилья не гарантирует его быстрой продажи в будущем, и владельцам придется конкурировать за покупателя большими скидками.
Эксперт также отнесла к неликвиду просторные квартиры площадью 90–120 кв. м на окраинах без инфраструктуры и объекты, где до 20% площади занимают бесполезные длинные коридоры. Покупатели становятся рациональнее и больше не готовы переплачивать за неиспользуемые метры.
Наиболее востребованными в ближайшие годы останутся функциональные двухкомнатные квартиры и евротрешки. При этом дисконт за первый и последний этажи, шумные магистрали за окном и неудачную планировку будет только расти, подытожила риелтор.
Между тем россиян предупредили о подорожании жилья на вторичке в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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