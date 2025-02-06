Спрос на ипотеку для квартир в новостройках в январе 2025 года упал на 55%
Число заявок на ипотеку в январе 2025 года сократилось в России на 55% относительно показателей декабря 2024 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы TYMY.
Уточняется, что количество заявок в сегменте первичного жилья сократилось на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, а на вторичном рынке снизилось на 42%. Как подчеркнул руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников, тенденция на вторичном рынке соответствует ожидаемому сезонному спаду.
Он также отметил, что рынок готового жилья стабилизировался и стал менее зависим от господдержки.
Ранее в «Дом.РФ» сообщили, что, согласно предварительным данным, за три недели января в России было выдано на 71% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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