Спрос на ипотеку для квартир в новостройках в январе 2025 года упал на 55%

Уточняется, что количество заявок в сегменте первичного жилья сократилось на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, а на вторичном рынке снизилось на 42%. Как подчеркнул руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников, тенденция на вторичном рынке соответствует ожидаемому сезонному спаду.

Он также отметил, что рынок готового жилья стабилизировался и стал менее зависим от господдержки.

Ранее в «Дом.РФ» сообщили, что, согласно предварительным данным, за три недели января в России было выдано на 71% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

