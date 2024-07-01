Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию

По словам Дворцова, сын певца работает футболистом и живет «достаточно хорошо». Продюсер отметил, что он и вдова исполнителя Валерия Калачева пригласили Андре в Москву в память о Пьере. Сын Пьера Нарцисса хотел приехать раньше, однако боялся давления родителей, которые его не отпускали, указал Дворцов.

Также бывший директор Пьера Нарцисса рассказал, что обошел вместе с Андре и Калачевой самые яркие места Москвы, к примеру, Красную площадь и Большой театр. Дворцов добавил, что сейчас Андре уже улетел в Камерун, где живет с матерью и отчимом.

Ранее сообщалось, что вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше спутницы на 23 года, передает «Радиоточка НСН».

