Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию
Бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов сообщил в разговоре с MK.ru, что внебрачный сын артиста Андре впервые приехал в Россию и посетил Москву.
По словам Дворцова, сын певца работает футболистом и живет «достаточно хорошо». Продюсер отметил, что он и вдова исполнителя Валерия Калачева пригласили Андре в Москву в память о Пьере. Сын Пьера Нарцисса хотел приехать раньше, однако боялся давления родителей, которые его не отпускали, указал Дворцов.
Также бывший директор Пьера Нарцисса рассказал, что обошел вместе с Андре и Калачевой самые яркие места Москвы, к примеру, Красную площадь и Большой театр. Дворцов добавил, что сейчас Андре уже улетел в Камерун, где живет с матерью и отчимом.
Ранее сообщалось, что вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше спутницы на 23 года, передает «Радиоточка НСН».
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