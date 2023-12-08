Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
8 декабря 202314:34
Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше спутницы на 23 года, пишет «СтарХит».
По данным СМИ, свадьба состоялась 7 декабря. Супруги вместе работают над музыкальными проектами.
Продюсер Сергей Дворцов назвал Шахрая отличным мужиком и артистом.
Ранее жителя столицы привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru