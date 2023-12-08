Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше спутницы на 23 года, пишет «СтарХит».

«Сыграем на сцене!»: Волочкова пригласила всех на свадьбу 25 ноября

По данным СМИ, свадьба состоялась 7 декабря. Супруги вместе работают над музыкальными проектами.

Продюсер Сергей Дворцов назвал Шахрая отличным мужиком и артистом.

Ранее жителя столицы привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Шоу-бизнесСвадьбаМузыкаМузыкантыКомпозитор

Горячие новости

Все новости

партнеры