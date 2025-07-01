Бурматов и орангутаны: Госдума грозит статьей живодерам с вейпом
Депутат Владимир Бурматов заявил НСН, что девушке, которая дала орангутану Дане вейп, может грозить уголовная ответственность.
Посетительница парка «Тайган» в Крыму, которая дала «покурить» электронную сигарету орангутану, должна была бы сама находиться в вольере, исходя из её поведения, заявил НСН первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, добавив, что девушка должна понести наказание.
Девушка дала вейп обитательнице «Тайгана» орангутану Дане. Видео происходящего она позже опубликовала в своих соцсетях. В парке заявили, что состояние животного ухудшилось: обезьяна вялая и мало ест. Работники парка переживают, что Дана могла проглотить пластиковую крышку от вейпа. Бурматов призвал администрацию парка подать иск с требованием компенсации всех расходов на лечение орангутана.
«Очевидно, что их с обезьяной перепутали местами, в вольере не то существо сидело, которое должно там находиться. За свою безголовность, аморальный и бесчеловечный поступок посетительница, конечно, должна заплатить. Пока просматривается административное правонарушение - жестокое обращение с животным и причинение вреда имуществу парку. Однако, если состояние обезьяны ухудшится или, не дай Бог, она погибнет, тогда это может быть квалифицировано как уголовное дело. Но уже сейчас я на месте администрации «Тайгана» уже вчинил бы иск с компенсацией всех расходов на лечение и реабилитацию животного. Пусть эта безмозглая барышня компенсирует всё из своего кармана», - отметил собеседник НСН.
Депутат также считает, что из этого происшествия необходимо сделать определенные практические выводы.
«Ситуация должна нас научить, что наблюдение за вольерами и контроль за местами содержания животных должны быть более тщательными. Например, мне неоднократно самому приходилось добиваться возбуждения уголовных дел по фактам отравления животных. Были случаи, когда психически неадекватные люди просто пихали отраву им в вольеры. Поэтому те учреждения, которые делают большое дело, реабилитируют животных или создают им условия, должны обеспечивать более серьезный контроль с целью предотвращения такого рода инцидентов», - подчеркнул Бурматов.
В администрации сафари-парка уже заявили, что по поводу заявлений в правоохранительные органы будут решать владелец «Тайгана» Олег Зубков, который пока занят своим здоровьем, после того, как на него 22 июня набросился лев во время кормления. Сам предприниматель рассказал, что его самочувствие улучшилось, хотя ему предстоит перенести еще одну операцию на шее.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прошлом году лев загрыз управляющую парка «Тайган» Леокадию Перевалову. Тогда Зубков отказался усыплять львов. На этот раз он также заявил, что напавший на него хищник будет жить, и взял всю ответственность за произошедшее на себя.
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