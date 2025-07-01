Депутат также считает, что из этого происшествия необходимо сделать определенные практические выводы.

«Ситуация должна нас научить, что наблюдение за вольерами и контроль за местами содержания животных должны быть более тщательными. Например, мне неоднократно самому приходилось добиваться возбуждения уголовных дел по фактам отравления животных. Были случаи, когда психически неадекватные люди просто пихали отраву им в вольеры. Поэтому те учреждения, которые делают большое дело, реабилитируют животных или создают им условия, должны обеспечивать более серьезный контроль с целью предотвращения такого рода инцидентов», - подчеркнул Бурматов.

В администрации сафари-парка уже заявили, что по поводу заявлений в правоохранительные органы будут решать владелец «Тайгана» Олег Зубков, который пока занят своим здоровьем, после того, как на него 22 июня набросился лев во время кормления. Сам предприниматель рассказал, что его самочувствие улучшилось, хотя ему предстоит перенести еще одну операцию на шее.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прошлом году лев загрыз управляющую парка «Тайган» Леокадию Перевалову. Тогда Зубков отказался усыплять львов. На этот раз он также заявил, что напавший на него хищник будет жить, и взял всю ответственность за произошедшее на себя.

