Из-за нападок со стороны организаций по защите животных, охотники перестали контролировать популяцию хищников в лесах, поэтому они выходят к людям и нападают. Об этом рассказал член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев в беседе с НСН.

В Южно-Сахалинске в результате нападения медведя погибли два человека у скульптуры «Три оленя». Композиция находится в 14 км от центра города. Рядом лес, там часто останавливаются компании на автомобилях. Региональное отделение Следственного комитета России сообщило, что было открыто уголовное дело. Эксперт указал, что следует бороться с дикими зверями заранее, еще до того, как они нападут.