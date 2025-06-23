Нападения медведей на людей на Сахалине объяснили излишней защитой животных

Зоозащитные организации связали руки охотничьим хозяйствам, поэтому они не могут регулировать численность хищников, заявил НСН Максим Медведев.

Из-за нападок со стороны организаций по защите животных, охотники перестали контролировать популяцию хищников в лесах, поэтому они выходят к людям и нападают. Об этом рассказал член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев в беседе с НСН.

В Южно-Сахалинске в результате нападения медведя погибли два человека у скульптуры «Три оленя». Композиция находится в 14 км от центра города. Рядом лес, там часто останавливаются компании на автомобилях. Региональное отделение Следственного комитета России сообщило, что было открыто уголовное дело. Эксперт указал, что следует бороться с дикими зверями заранее, еще до того, как они нападут.

Медведь напал на местного жителя в Кузбассе
«Здесь нужно бороться с корнем проблемы, а не профилактикой. Дело все в том, что псевдозоозащитные организации, которые на самом деле зарабатывают деньги на сердобольных гражданах или финансируются Западом, развалили охотничьи хозяйства в стране. Чем они должны заниматься? Они регулировали поголовье хищников, опасных для человека: если их становилось много, то их отстреливали. В этой отрасли люди пять лет получают образование, они высчитывают по следам, сколько хищников на территории. Если больше определенного числа, то сначала они могут съесть свою кормовую базу — зайчиков, уточек, кабанов, а потом они начинают выходить к человеку», — заключил он.

Ранее медведь постучал в окно жителям села Усть-Хаюрзово на Камчатке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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