«Зоопарк поневоле»: Лошади, яки и верблюд запугали жителей деревни Тарасово

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Тарасово находится в 15 километров от Тосно в Ленинградской области. В деревне живет около тысячи человек, однако главные там с недавних пор – не люди, а животные. Один из местных жителей несколько лет назад попытался сделать что-то наподобие зоопарка, однако денег на содержание животных не хватило, и сейчас они свободно гуляют по поселку, заглядывая на детские площадки, кусая автомобили и вытаптывая огороды и поля.

«У нас животные опять гуляют по деревне. Лошади, верблюд, коровы, быки здоровые у этого хозяина, и они все на вольном выпасе - ни загонов у него, ничего. Они гуляют, где хотят, заходят на огороды, топчут поля. В деревне есть пятиэтажные дома, рядом с которыми детские площадки. Лошади заходят и на детские площадки, а там дети гуляют. Девушка тут недавно ехала, они стояли на дороге - подошла лошадь, зубами погрызла капот даже. Лошадей, наверное, штук 20, они сейчас разбились на два или на три табуна. Коров тоже, наверное, штук 15. Быки были, большие яки у него большие. В том году эти яки мохнатые по лесу бегали, грибников пугали. И верблюд один. Вот такая вот ситуация», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, обращения к властям и хозяину животных не дают эффекта, при этом «зоопарку» уже восемь лет.

«Это уже не первый год. Человек купил землю, поставил домик, загоны были у него, вольеры с животными. Все говорили: вот, зоопарк, а в итоге зоопарк превратился ни во что, и животные просто на воле. Лет, восемь назад они еще были в загонах, а потом их выпустили. Последние года три-четыре это точно они вот так просто бесхозно гуляют. И сам хозяин ничего не может сделать, и в принципе никто. Лошади ходят буквально везде, люди боятся, естественно», - посетовал собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Ленобласти обеспечить безопасность жителей Тарасово.

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Тем временем в НСН поступило сразу несколько обращений с жалобами на качество дорог. От вечной российской проблемы устали жители поселка Яблоновский в Адыгее и подмосковной деревни Андреевское. Ну а город Исилькуль в Сибири, по словам местных жителей, и вовсе живет без дорог

«Наш город Исилькуль находится в Сибири, на границе с Казахстаном. Он маленький и мало кому известен, но мы, местные жители, его любим. У нас приключилось горе - последний год совершенно не делаются дороги, власть бездействует, а на обращения от граждан идут одни отписки. Состояние дорог дошло до того, что по многим улицам просто не могут проехать экстренные службы, не говоря уже о простых легковых машинах. Деревни оказываются отрезаны от цивилизации. Мы не надеемся на асфальт, для нас это роскошь. Мы просто просим от лица всех исилькульцев хотя бы восстановить грунтовые дороги, чтобы можно было добраться домой, не разбив машину и не застряв», - обратился к НСН один из местных жителей.

Мы переадресовали просьбу исилькульцев властям Омской области.