«Что ты творишь?»: В деле о перестрелке у офиса Wildberries появились обвиняемые

ПОПЫТКА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА

Сам Бакальчук заверил, что якобы приехал на встречу, чтобы обсудить в том числе строительство новых складов, и «остался жив только благодаря охране». Он также добавил, что ответственность за происходящее лежит на неких людях, связанных с террористическими группировками, которые первыми открыли огонь из огнестрельного оружия. Он утверждает, что стрельбу открыла охрана бизнес-центра, и это была не перестрелка, а «расстрел».

«Я, как сооснователь и совладелец компании, шел на переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам и хотел урегулировать этот вопрос цивилизованно, но нас встретили стрельбой. О нашем визите за сутки была уведомлена принимающая сторона», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Бакальчука, то, что сотрудники полиции, также находящиеся в здании, приняли сторону нападавших, стало для него сюрпризом. Предприниматель отметил, что заинтересован в тщательном расследовании всех обстоятельств происшествия.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ со своей стороны назвала происходящее вооруженным нападением и попыткой рейдерского захвата. При этом уточнила, что доступа в офисы компании у Бакальчука нет - он не является сотрудником компании, а лишь владеет 1% акций.

«Владислав Бакальчук заявил, что он приехал в офис компании якобы на встречу по вопросу бойкотируемого им и его компанией строительства логистических центров Wildberries. Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, никаких встреч с Владиславом запланировано не было», - сообщили в компании.

В компании сообщили, что вчера группа в 30-40 человек в спортивно-военной форме и масках вместе с друзьями и адвокатами Бакальчука также вошли в офис Wildberries в БЦ «Искра-парк» у станции метро «Динамо». Они требовали встречу с юристами и финансистами компании.

В результате стрельбы в бизнес-центре «Романов двор» погибло два сотрудника Wildberries. В компании сообщили, что предоставят помощь семьям охранников.

Со своей стороны глава Wildberries Татьяна Бакальчук после стрельбы у офиса компании также записала видеообращение, в котором вновь подтвердила гибель двух молодых сотрудников и обратилась к бывшему мужу.

«Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», - сказала она.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и Самоуправство».

По данным Telegram-канала Mash правоохранители задержали 28 участников для допроса. Среди них был и Владислав Бакальчук, подтвердил его адвокат Анас Эльмурзаев.