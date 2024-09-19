«Что ты творишь?»: В деле о перестрелке у офиса Wildberries появились обвиняемые
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по пяти статьям после того, как попытка Владислава Бакальчука попасть в офис компании Wildberries закончилась стрельбой и гибелью двух человек.
Предпринимателю Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в офисе маркетплейса Wildberries в Романовом переулке, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. При этом издание не уточнило, в чем именно обвиняют совладельца компании, но отметило, что в деле есть еще шесть фигурантов.
В среду 18 сентября Бакальчук с охраной хотел проникнуть в офис Wildberries в московском БЦ «Романов двор». Сперва его представители попытались выломать двери, затем завязалась перестрелка, в ходе которой погибли два человека, включая сотрудника охраны офиса. Несколько полицейских также получили ранения.
ПОПЫТКА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА
Сам Бакальчук заверил, что якобы приехал на встречу, чтобы обсудить в том числе строительство новых складов, и «остался жив только благодаря охране». Он также добавил, что ответственность за происходящее лежит на неких людях, связанных с террористическими группировками, которые первыми открыли огонь из огнестрельного оружия. Он утверждает, что стрельбу открыла охрана бизнес-центра, и это была не перестрелка, а «расстрел».
«Я, как сооснователь и совладелец компании, шел на переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам и хотел урегулировать этот вопрос цивилизованно, но нас встретили стрельбой. О нашем визите за сутки была уведомлена принимающая сторона», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Бакальчука, то, что сотрудники полиции, также находящиеся в здании, приняли сторону нападавших, стало для него сюрпризом. Предприниматель отметил, что заинтересован в тщательном расследовании всех обстоятельств происшествия.
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ со своей стороны назвала происходящее вооруженным нападением и попыткой рейдерского захвата. При этом уточнила, что доступа в офисы компании у Бакальчука нет - он не является сотрудником компании, а лишь владеет 1% акций.
«Владислав Бакальчук заявил, что он приехал в офис компании якобы на встречу по вопросу бойкотируемого им и его компанией строительства логистических центров Wildberries. Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, никаких встреч с Владиславом запланировано не было», - сообщили в компании.
В компании сообщили, что вчера группа в 30-40 человек в спортивно-военной форме и масках вместе с друзьями и адвокатами Бакальчука также вошли в офис Wildberries в БЦ «Искра-парк» у станции метро «Динамо». Они требовали встречу с юристами и финансистами компании.
В результате стрельбы в бизнес-центре «Романов двор» погибло два сотрудника Wildberries. В компании сообщили, что предоставят помощь семьям охранников.
Со своей стороны глава Wildberries Татьяна Бакальчук после стрельбы у офиса компании также записала видеообращение, в котором вновь подтвердила гибель двух молодых сотрудников и обратилась к бывшему мужу.
«Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», - сказала она.
По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и Самоуправство».
По данным Telegram-канала Mash правоохранители задержали 28 участников для допроса. Среди них был и Владислав Бакальчук, подтвердил его адвокат Анас Эльмурзаев.
ТРЕВОЖНЫЙ ВОЗВРАТ В 90-Е
Как пояснил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН, данная ситуация - тревожный сигнал и необходимо тщательное разбирательство.
«Факт самой стрельбы говорит о том, что господин Бакальчук готов на многое для того, чтобы в этом конфликте показать себя с сильной стороны. И это, бесспорно, не может не вызывать тревогу. Я всегда говорил, что развод – это абсолютно вторично в данном споре. Первично – это актив, который каждый захочет захватить. Очевидно те, кто обеспечивал безопасность, тоже были готовы к тому, что такое может произойти», - поделился мнением собеседник НСН.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что подобные стали возможными на фоне беззакония и вседозволенности. При этом такие события выходят за рамки мирного времени и лишают людей чувства безопасности.
«Сегодняшнее время очень сильно напоминает начало 90-х годов по всем параметрам», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Депутат Госдумы Олег Нилов и вовсе призвал отправлять подобных нарушителей порядка в опасные регионы страны на принудительные работы.
«Нужно массово наказывать — не штрафами, не предупреждениями. Нужно формировать из них отряды и — на принудительные работы: помогать в Курской области», - сообщил он NEWS.ru.
В июле 2024 года Владислав Бакальчук заявил о «рейдерском захвате» бизнеса. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления мужа и объявила о разводе с ним, напоминает «Радиоточка НСН».
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