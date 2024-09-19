Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении

«Мместо того, чтобы разобраться в случившемся, органы следствия арестовали В.С. Бакальчука и оказывают давление на его адвокатов», - говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что обвинения в убийстве абсурдны, так как Владислав и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта, но там «столкнулись с провокацией» со стороны руководства Wildberries. Они также выразили уверенность, что следствие обратит внимание на то, что Татьяна Бакальчук и братья Мирзояны «открыто сотрудничают с вооруженными преступниками».

«В числе нанятых ими охранников оказались террористы, люди с криминальным прошлым. Именно они открыли огонь на поражение по Владиславу и его представителям», - добавляется в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что передали следствию все документы, которые подтверждают, что в офисе Wildberries 18 сентября должна была пройти встреча с участием Владислава Бакальчука, представителей ВБ Девелопмент и юристов.