Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении

Мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу предъявили обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, он задержан на 48 часов. Об этом сообщили адвоката предпринимателя в Telegram-канале.

Они назвали это «беспрецедентным и вопиющим» нарушением прав подзащитного. Отмечается, что Бакальчук, на которого «было совершено покушение в центре столицы», сам внезапно стал обвиняемым по уголовным делам.

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«Мместо того, чтобы разобраться в случившемся, органы следствия арестовали В.С. Бакальчука и оказывают давление на его адвокатов», - говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что обвинения в убийстве абсурдны, так как Владислав и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта, но там «столкнулись с провокацией» со стороны руководства Wildberries. Они также выразили уверенность, что следствие обратит внимание на то, что Татьяна Бакальчук и братья Мирзояны «открыто сотрудничают с вооруженными преступниками».

«В числе нанятых ими охранников оказались террористы, люди с криминальным прошлым. Именно они открыли огонь на поражение по Владиславу и его представителям», - добавляется в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что передали следствию все документы, которые подтверждают, что в офисе Wildberries 18 сентября должна была пройти встреча с участием Владислава Бакальчука, представителей ВБ Девелопмент и юристов.

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«Мы уверены, что после изучения предоставленных материалов и видеозаписей следствие освободит Владислава Сергеевича», - указывается в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что стрельба у офиса Wildberries стала возможной из-за беззакония и вседозволенности. По его словам, сегодняшнее время очень сильно напоминает начало 90-х годов по всем параметрам.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявлял в разговоре с НСН, что Владислав Бакальчук хочет показать себя с сильной стороны в разбирательствах с Wildberries и ее основательницей Татьяной Бакальчук, сейчас конфликт находится в активной фазе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
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