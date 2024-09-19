СМИ: Правоохранители задержали Владислава Бакальчука

Сотрудники силовых ведомств задержали владельца 1% акций Wildberries и супруга основательницы маркетплейса Татьяна Бакальчук Владислава Бакальчука. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на близкий к правоохранительным органам источник.

СМИ: Владислав Бакальчук находится на допросе из-за стрельбы у офиса Wildberries

Предприниматель был задержан после перестрелки в бизнес-центре «Романов двор», где расположен один из офисов Wildberries, 18 сентября.

Утром 19 сентября стало известно, что Бакальчуку предъявили обвинение. Ему вменяются убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Следствие выступило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее Татьяна Бакальчук обратилась к своему мужу Владиславу Бакальчуку в связи со стрельбой у офиса компании в Москве.

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ФОТО: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
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