В спин-оффе «Звездных войн» герой Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва»

Картину снимает Шон Леви, а в главной роли — Райан Гослинг. Выход фильма в прокат намечен на 28 мая 2027 года.



Лента не станет продолжением знакомых сюжетных линий: в ней не появятся представители семьи Скайуокеров, а события произойдут в наиболее отдалённом уголке вселенной, созданной Джорджем Лукасом. Автором сценария выступил Джонатан Троппер.



Персонаж Райана Гослинга — пилот по имени Кейд. По впечатлениям от увиденных на D23 фрагментов, образ героя перекликается с ролью актёра в фильме «Драйв»: это сдержанный, немногословный, но уверенный в себе человек.



В одном из продемонстрированных эпизодов юноша по имени Кайден заходит в заброшенный космический гараж и находит там корабль. Тут же появляется Кейд и с упрёком спрашивает: «Я разве не говорил тебе ничего не трогать?». Затем он поясняет, что перед ними — списанный G17, который считается «самым быстрым звездолётом из когда‑либо построенных».



Несмотря на то что фильм не опирается на привычные сюжетные линии «Звёздных войн», в нём останутся узнаваемые детали культовой вселенной: в кадрах мелькнули спидербайки, огромные космические суда, а также конструкция, похожая на мост, по которому в оригинальной трилогии передвигались Люк Скайуокер и Лея Органа. Локацией для действия послужит планета, большую часть поверхности которой покрывает океан.



Выбор даты премьеры имеет символическое значение: 28 мая 2027 года исполнится почти 50 лет с момента выхода первой картины франшизы. Легендарный фильм Джорджа Лукаса впервые показали в кинотеатрах 25 мая 1977 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

