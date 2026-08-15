В спин-оффе «Звездных войн» герой Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва»
На фестивале D23 публике представили первые кадры ленты «Звёздный истребитель», которая пополнит киновселенную «Звёздных войн», сообщило издание Deadline. Также на мероприятии продемонстрировали логотип будущего фильма.
Картину снимает Шон Леви, а в главной роли — Райан Гослинг. Выход фильма в прокат намечен на 28 мая 2027 года.
Лента не станет продолжением знакомых сюжетных линий: в ней не появятся представители семьи Скайуокеров, а события произойдут в наиболее отдалённом уголке вселенной, созданной Джорджем Лукасом. Автором сценария выступил Джонатан Троппер.
Персонаж Райана Гослинга — пилот по имени Кейд. По впечатлениям от увиденных на D23 фрагментов, образ героя перекликается с ролью актёра в фильме «Драйв»: это сдержанный, немногословный, но уверенный в себе человек.
В одном из продемонстрированных эпизодов юноша по имени Кайден заходит в заброшенный космический гараж и находит там корабль. Тут же появляется Кейд и с упрёком спрашивает: «Я разве не говорил тебе ничего не трогать?». Затем он поясняет, что перед ними — списанный G17, который считается «самым быстрым звездолётом из когда‑либо построенных».
Несмотря на то что фильм не опирается на привычные сюжетные линии «Звёздных войн», в нём останутся узнаваемые детали культовой вселенной: в кадрах мелькнули спидербайки, огромные космические суда, а также конструкция, похожая на мост, по которому в оригинальной трилогии передвигались Люк Скайуокер и Лея Органа. Локацией для действия послужит планета, большую часть поверхности которой покрывает океан.
Выбор даты премьеры имеет символическое значение: 28 мая 2027 года исполнится почти 50 лет с момента выхода первой картины франшизы. Легендарный фильм Джорджа Лукаса впервые показали в кинотеатрах 25 мая 1977 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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