Рейн оказался на грани разрыва судоходства из-за исторического обмеления

14 августа на местном водомерном посту зафиксировали беспрецедентно низкие показатели: впервые за весь период наблюдений отметка опустилась до однозначных чисел. Утром уровень воды составлял 9 сантиметров над условным нулём, к середине дня снизился до 7 сантиметров, а к вечеру — до 6. К утру 15 августа уровень немного поднялся и достиг 10 сантиметров. До этого самым низким значением считался показатель в 25 сантиметров — он держался с октября 2018 года.



Важно учитывать, что эти цифры не отражают реальную глубину реки. При текущих данных глубина судового хода в районе Кауба составляет примерно 1,23 метра — этого недостаточно, чтобы грузовые суда могли идти с полной загрузкой. В результате через проблемный отрезок проходят только отдельные суда, перевозящие минимальные объёмы грузов. В Каубе прекращено паромное сообщение, а маршруты речных круизов пришлось скорректировать.



Если судопроходность на участке у 546‑го километра полностью исчезнет, единый речной транспортный маршрут по Рейну фактически окажется разорван. Северная часть коридора сохранит связь с Кёльном, Дуйсбургом, Амстердамом, Роттердамом и Антверпеном, тогда как южная останется соединённой с Майнцем, Мангеймом, Карлсруэ и Швейцарией. Прямая речная доставка грузов между этими двумя направлениями станет невозможной. Стоит учитывать, что на долю Рейна приходится порядка 80 % грузоперевозок, осуществляемых водным транспортом внутри Германии.

Ранее климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева сказала НСН, что обмеление рек — обычное явление для Европы, спрогнозировать его уровень сложно, поскольку каждый год он разный, а современная наука позволяет делать точные прогнозы только на 7–10 дней.

