Генштаб Ирана сообщил о трех своих плененных Катаром пилотах

Как рассказал Бакерзаде, 2 марта 2026 года два Су‑24 поднялись в воздух, чтобы нанести удар по американской военной базе Аль‑Удейд — крупнейшему опорному пункту США в Катаре, где дислоцировалось порядка 10 тысяч военнослужащих. При попытке перехвата катарские силы ПВО сбили оба самолёта, задействовав истребители F‑15. Лётчики успели катапультироваться, однако катарские военные задержали троих из них.



Пленными оказались Джавад Салехи, Абдул Маджид Даштиан и Омран Бехрошиан. Четвёртый участник операции, пилот Маджид Каземи, погиб. По информации Генштаба Ирана, власти Катара на протяжении полугода не позволяют захваченным лётчикам выходить на связь с родными и представителями официальных структур — такие действия расцениваются как нарушение норм Женевских конвенций.



Иран обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой организовать посещение пленных, оценить состояние их здоровья и содействовать их освобождению. Ранее представители Корпуса стражей исламской революции заявляли, что готовы к продолжительному противостоянию с Соединёнными Штатами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

