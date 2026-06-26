Дожди еще польют: На Москву надвигается тридцатиградусная жара
В начале следующей неделе в столице будет жарко и солнечно, но уже в четверг посвежеет и пройдут дожди, заявил НСН синоптик Александр Ильин.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал НСН, что первая половина следующей недели ознаменуется солнечной и жаркой погодой, однако в четверг в Москву придут прохлада и легкие осадки.
«Холодный период у нас заканчивается, в эти выходные процессы начнут перестраиваться на теплый лад. В субботу пока не очень жарко, но тепло: +21…+23, местами с кратковременным дождем. И в воскресенье уже потеплеет до +23…+25, обойдется без осадков. Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой, без осадков. Достаточно солнечно будет, и максимальное значения температуры будут достигать +25…+30 градусов. В четверг ближе к концу дня будет приближаться холодный атмосферный фронт, который в московский регион снова принесет свежую воздушную массу. Снова ждем дожди, и будет посвежее — до +21…+26 в пятницу. В ночные часы температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов, а в центре Москвы — от 18 до 20 градусов», — рассказал специалист.
Также Ильин отметил, в начале недели ожидается ветер, но довольно слабый — до 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине рабочей недели поднимется до 751-753 мм рт. ст.
Ранее Александр Ильин рассказывал НСН, когда в столичном регионе будет комфортная погода для открытия пляжного сезона.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дело не в деньгах: Как частные школы переманивают учителей
- Дожди еще польют: На Москву надвигается тридцатиградусная жара
- Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине
- Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за задержания дипкурьеров
- В усадьбе с призраком: Режиссер «Зовите Витю!» о съемках паранормальной комедии
- Кобяков: Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в годы ВОВ
- В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку
- Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой
- Телеграм: Киев грозит Минску и злит Варшаву
- Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск - Хабаровск