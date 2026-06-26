«Холодный период у нас заканчивается, в эти выходные процессы начнут перестраиваться на теплый лад. В субботу пока не очень жарко, но тепло: +21…+23, местами с кратковременным дождем. И в воскресенье уже потеплеет до +23…+25, обойдется без осадков. Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой, без осадков. Достаточно солнечно будет, и максимальное значения температуры будут достигать +25…+30 градусов. В четверг ближе к концу дня будет приближаться холодный атмосферный фронт, который в московский регион снова принесет свежую воздушную массу. Снова ждем дожди, и будет посвежее — до +21…+26 в пятницу. В ночные часы температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов, а в центре Москвы — от 18 до 20 градусов», — рассказал специалист.

Также Ильин отметил, в начале недели ожидается ветер, но довольно слабый — до 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине рабочей недели поднимется до 751-753 мм рт. ст.

Ранее Александр Ильин рассказывал НСН, когда в столичном регионе будет комфортная погода для открытия пляжного сезона.

