Власти заявили о колоссальных разрушениях Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро», — выразил он надежду.

По оценке Леонтьева, восстановить ГЭС можно будет за год или более, сообщает RT.

Ранее сотрудники администрации Каховского района Херсонской области выехали из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в более безопасную. Оттуда они и будут руководит регионом, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

