Власти заявили о колоссальных разрушениях Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

Степень разрушений Каховской гидроэлектростанции из-за обстрелов Вооруженными силами Украины носит грандиозный характер. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро», — выразил он надежду.

По оценке Леонтьева, восстановить ГЭС можно будет за год или более, сообщает RT.

Ранее сотрудники администрации Каховского района Херсонской области выехали из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в более безопасную. Оттуда они и будут руководит регионом, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелГЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры