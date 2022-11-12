Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоне на левом берегу Днепра

«Сегодня администрация является объектом... для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», - заявил представитель районной администрации Херсонской области в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Филипчука, 15-километровая зона стала объектом для обстрела ВСУ и территорией возможных боевых действий на левом берегу Днепра.

«С каждым днём становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», - пояснил глава администрации в ее Telegram-канале.

Из-за атак ВСУ закрываются объекты сферы услуг, аптеки, магазины. Работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения переводится в режим аварийного обеспечения.

Кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области опубликовала газета «Известий» в субботу, 12 ноября.

