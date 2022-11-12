Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоне на левом берегу Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области выехали из 15-километровую зоны на левом берегу Днепра в более безопасную. Оттуда они и будут руководит регионом, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

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«Сегодня администрация является объектом... для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», - заявил представитель районной администрации Херсонской области в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Филипчука, 15-километровая зона стала объектом для обстрела ВСУ и территорией возможных боевых действий на левом берегу Днепра.

«С каждым днём становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», - пояснил глава администрации в ее Telegram-канале.

Из-за атак ВСУ закрываются объекты сферы услуг, аптеки, магазины. Работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения переводится в режим аварийного обеспечения.

Кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области опубликовала газета «Известий» в субботу, 12 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ОбстрелРоссияХерсон
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