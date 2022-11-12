Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области опубликовала газета «Известий» в субботу, 12 ноября.

СМИ сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне

На видео зафиксирован момент, когда вслед за яркой вспышкой произошел мощный взрыв.

Ранее Министерство обороны РФ объявило об отводе российских сил на левый берег Днепра в Херсонской области. Войска выполняли маневр на подготовленные позиции на николаево-криворожском направлении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияХерсонмостВзрыв
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