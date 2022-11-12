Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС
12 ноября 202211:46
Кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области опубликовала газета «Известий» в субботу, 12 ноября.
На видео зафиксирован момент, когда вслед за яркой вспышкой произошел мощный взрыв.
Ранее Министерство обороны РФ объявило об отводе российских сил на левый берег Днепра в Херсонской области. Войска выполняли маневр на подготовленные позиции на николаево-криворожском направлении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru