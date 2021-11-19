Власти Севастополя ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров
Предприятиям общественного питания в Севастополе разрешили работать в ночное время. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в настоящее время общепиту разрешено работать в период с 23:00 до 6:00 только на вынос, данное ограничение будет снято с 26 ноября.
Кроме того, с 22 ноября вместимость залов театров и кинотеатров разрешили увеличить до 70%, а организации дошкольного образования смогут работать в очном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм.
«Самым важным фактором останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита. Контроль за этим режимом будет достаточно серьёзным», - сказал Развожаев.
Ранее Свердловский областной суд признал законным введение в регионе системы QR-кодов.
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