Власти Севастополя ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров

По его словам, в настоящее время общепиту разрешено работать в период с 23:00 до 6:00 только на вынос, данное ограничение будет снято с 26 ноября.

Кроме того, с 22 ноября вместимость залов театров и кинотеатров разрешили увеличить до 70%, а организации дошкольного образования смогут работать в очном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм.

«Самым важным фактором останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита. Контроль за этим режимом будет достаточно серьёзным», - сказал Развожаев.

Ранее Свердловский областной суд признал законным введение в регионе системы QR-кодов.