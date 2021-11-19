Свердловский областной суд признал законным введение QR-кодов
Свердловский областной суд признал законным введение в регионе системы QR-кодов, сообщает ТАСС.
С иском в суд обратился юрист Иван Волков, который потребовал признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, о допуске в определённые зоны только граждан, имеющих QR-код либо о вакциниации, либо о перенесённом коронавирусе.
Судья постановил оставить исковое заявление без удовлетворения.
Ранее рестораторы Свердловской области направили письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором потребовали «отменить введённые ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации», а также разрешить им работать в период с 23:00 до 6:00.
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