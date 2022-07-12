Власти Санкт-Петербурга рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19

В сообщении говорится, что COVID-19 по-прежнему представляет угрозу, а в некоторых странах заболеваемость снова начала расти, поэтому необходимо себя обезопасить.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу ещё одного шанса!» - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошлую неделю в Москве количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 57%, поэтому москвичам опять рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах.