Власти Санкт-Петербурга рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга напомнили жителям и гостям города, что коронавирус не ушел окончательно, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
В сообщении говорится, что COVID-19 по-прежнему представляет угрозу, а в некоторых странах заболеваемость снова начала расти, поэтому необходимо себя обезопасить.
«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу ещё одного шанса!» - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошлую неделю в Москве количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 57%, поэтому москвичам опять рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах.
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