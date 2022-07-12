Москвичам опять рекомендовали носить маски
Москвичам опять рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что за прошлую неделю в городе количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 57%.
С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный масочный режим в столице в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.
По состоянию на 12 июля число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2,8 миллиона человек. Умерли – 44 тысячи 279 горожан, выздоровели - 2,6 миллионов.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока внезапная сильная вспышка коронавируса даже в Москве маловероятна, но подъем заболеваемости возможен, а осенью будет очередная волна.
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