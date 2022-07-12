Москвичам опять рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за прошлую неделю в городе количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 57%.

С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный масочный режим в столице в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.