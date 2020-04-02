Власти разрешат шить маски без лицензии

Спикер Совета Федерации сообщила, что власти приняли решение о возможности производства медицинских масок без лицензии.

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Для пошива таких масок достаточно будет просто направить запрос на разрешение, уточнила спикер верхней палаты.

По словам Матвиенко, сенаторы должны будут обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.

Ранее сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Документ парламентарии рассматривали в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, в каком случае в России может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее такое право президент РФ Владимир Путин дал правительству.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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