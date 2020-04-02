Власти разрешат шить маски без лицензии
Спикер Совета Федерации сообщила, что власти приняли решение о возможности производства медицинских масок без лицензии.
Для пошива таких масок достаточно будет просто направить запрос на разрешение, уточнила спикер верхней палаты.
По словам Матвиенко, сенаторы должны будут обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.
Ранее сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Документ парламентарии рассматривали в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, в каком случае в России может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее такое право президент РФ Владимир Путин дал правительству.
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