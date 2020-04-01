Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Об этом сообщает Интерфакс, подчёркивая, что документ рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

В документе отмечается, что аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы. Так, в онлайн-режиме нельзя будет пробрести безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие лексредства с объемной долей этилового спирта выше 25%, отмечает телеканал 360.

Добавим, на аптеки возложена ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата. Также известно, что домены аптек, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр.