Госдума разрешила продавать лекарства через интернет
Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Об этом сообщает Интерфакс, подчёркивая, что документ рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
В документе отмечается, что аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы. Так, в онлайн-режиме нельзя будет пробрести безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие лексредства с объемной долей этилового спирта выше 25%, отмечает телеканал 360.
Добавим, на аптеки возложена ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата. Также известно, что домены аптек, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр.
Между тем, ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать в аптеках и магазинах особый порядок обслуживания, при котором не должно образовываться больших очередей. Как пишет Интерфакс, об этом глава государства рассказал во время совещания с полпредами.
Президент напомнил, что, из-за распространения COVI-19 людям, по рекомендации специалистов, следует соблюдать дистанцию в полтора-два метра. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в конце марта заявил, что в России в оборот поступят более 30 миллионов медицинских масок.
А правительство России на время ввело запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. Речь идет о масках, ряде дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторах и очках, а также бахилах. Запрет не коснется граждан, которые везут эти товары для частного пользования. Кроме того, речь не идет о гуманитарной помощи. Запрет введен до 1 июня.
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