Власти признали риск проникновения коронавируса в Россию
Несмотря на то, что ни у одного из заболевших в России не выявлен коронавирус, риск проникновения этого заболевания в страну существует. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
Голикова отметила, что случаи заболевания новым коронавирусом уже зарегистрировали 15 стран.
Первые меры по предотвращению распространения заболевания в России предприняли ещё в декабре 2019 года, добавила она. Был усилен контроль в пунктах пропуска на границе РФ, проработан вопрос немедленной изоляции людей с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери в случае эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом.
29 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба, который будет бороться с распространением коронавируса. В него вошли, в частности, Татьяна Голикова, главы Минздрава, МЧС, Минтранса, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, замглавы МВД и МИД.
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