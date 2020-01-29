Власти признали риск проникновения коронавируса в Россию

Голикова отметила, что случаи заболевания новым коронавирусом уже зарегистрировали 15 стран.

Первые меры по предотвращению распространения заболевания в России предприняли ещё в декабре 2019 года, добавила она. Был усилен контроль в пунктах пропуска на границе РФ, проработан вопрос немедленной изоляции людей с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери в случае эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

29 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба, который будет бороться с распространением коронавируса. В него вошли, в частности, Татьяна Голикова, главы Минздрава, МЧС, Минтранса, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, замглавы МВД и МИД.

