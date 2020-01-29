Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму

«Поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - цитирует президента «Интерфакс».

Свое поручение глава государства переадресовал правительству, Минздраву и Роспотребнадзору, отмечает Газета.ру.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что разработали план действий для персонала, который работает с гражданами Китая, сообщает АГН Москва.

Также в российской столице заработал оперативный штаб для координации действий в случае распространения коронавируса, отмечает Москва 24.

