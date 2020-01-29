Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму
Президент России Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери в случае эпидемии пневмонии, вызванной китайским коронавирусом.
Глава государства отметил, что почти во всех странах мира, включая Россию, люди ежегодно умирают от гриппа и пневмонии.
«Поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - цитирует президента «Интерфакс».
Свое поручение глава государства переадресовал правительству, Минздраву и Роспотребнадзору, отмечает Газета.ру.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что разработали план действий для персонала, который работает с гражданами Китая, сообщает АГН Москва.
Также в российской столице заработал оперативный штаб для координации действий в случае распространения коронавируса, отмечает Москва 24.
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