Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму

29 января 202015:01

Президент России Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери в случае эпидемии пневмонии, вызванной китайским коронавирусом.

Глава государства отметил, что почти во всех странах мира, включая Россию, люди ежегодно умирают от гриппа и пневмонии.

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«Поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - цитирует президента «Интерфакс».

Свое поручение глава государства переадресовал правительству, Минздраву и Роспотребнадзору, отмечает Газета.ру.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что разработали план действий для персонала, который работает с гражданами Китая, сообщает АГН Москва.

Также в российской столице заработал оперативный штаб для координации действий в случае распространения коронавируса, отмечает Москва 24.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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