Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

Сильный снегопад выпадет в Москве после 18:00 31 декабря, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в Telegram-каналt комплекса городского хозяйства.

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«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», - отметил Бирюков.

Он заявил, что в столице подготовлено необходимое количество спецтехники для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, а также - средств малой механизации, бригад ручной уборки и дворников.

«В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 6 утра», - пояснил вице-мэр.

Московские власти обращаются к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Instagram, что последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление.

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ФОТО: РИА Новости
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