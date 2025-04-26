Умер режиссер «Путешествия по Москве» Николай Кепко

На 85 году жизни скончался режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов России Николай Кепко. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Режиссер умер 23 апреля. Причина смерти не раскрывается.

В организации выразили соболезнования родным и близким Кепко.

Кепко родился в 1939 году, в 1996 году окончил ВГИК и стал работать на киностудии ЦСДВ. Режиссер снял десятки фильмов. Широкому зрителю он известен такими своими работами, как «Путешествие по Москве» с Михаилом Кожиным, «Мир в этот день» с Виктором Лисаковичем и «Такая железная земля».

