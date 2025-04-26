Умер режиссер «Путешествия по Москве» Николай Кепко
26 апреля 202517:59
На 85 году жизни скончался режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов России Николай Кепко. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
Режиссер умер 23 апреля. Причина смерти не раскрывается.
В организации выразили соболезнования родным и близким Кепко.
Кепко родился в 1939 году, в 1996 году окончил ВГИК и стал работать на киностудии ЦСДВ. Режиссер снял десятки фильмов. Широкому зрителю он известен такими своими работами, как «Путешествие по Москве» с Михаилом Кожиным, «Мир в этот день» с Виктором Лисаковичем и «Такая железная земля».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер «Путешествия по Москве» Николай Кепко
- Как минимум четыре человека погибли при взрыве в порту Бендер-Аббас
- Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий
- ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы
- СВР Украины обвинила Россию в присвоении сказки «Колобок»
- Папу римского Франциска похоронили в Риме
- ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области
- СМИ: Козловский заработает 3,5 миллиона рублей с моноспектакля «Фрэнк»
- Представитель Киркорова раскрыла причины возгорания одежды певца на концерте
- СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru