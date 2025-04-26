Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, Путин встретился с Уиткоффом в Кремле в пятницу, 25 апреля. Встреча продлилась около трех часов. По словам Пескова, Путин и спецпосланник главы Белого дома не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.
По словам помощника российского лидера, Юрия Ушакова, встреча носила конструктивный характер и была полезной.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию прошел успешно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru