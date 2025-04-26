Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стив Уиткофф прогулялся по Арбату

Напомним, Путин встретился с Уиткоффом в Кремле в пятницу, 25 апреля. Встреча продлилась около трех часов. По словам Пескова, Путин и спецпосланник главы Белого дома не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.

По словам помощника российского лидера, Юрия Ушакова, встреча носила конструктивный характер и была полезной.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию прошел успешно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаПереговорыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры