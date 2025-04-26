Как минимум четыре человека погибли при взрыве в порту Бендер-Аббас

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в порту Бендер-Аббас, заявил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди.

СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281

По данным СМИ, количество пострадавших от мощного взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 516 человек. Не меньше 100 человек были госпитализированы.

Над городом временно приостановлено воздушное движение.

Власти велели провести расследование и усилить меры безопасности в портах и на промышленных объектах провинции Хормозган, где произошел взрыв.

В посольстве РФ сообщили, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в Иране нет, все загранучреждения РФ в полной безопасности и работают штатно.

Шахид-Раджаи является одним из крупнейших торговых портов в Иране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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