Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление, сообщил в своем Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, 31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве будет от -1 до -6, 1 января потеплеет до нуля.

Днем 27 декабря в столице будет не выше -7-9 градусов. Самой морозной в последнюю неделю года ожидается ночь среды.

Во время морозов необходимо не носить низкие носки и пить достаточное количество воды, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Погода В МосквеЕвгений Тишковец
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