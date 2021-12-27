Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление, сообщил в своем Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве будет от -1 до -6, 1 января потеплеет до нуля.
Днем 27 декабря в столице будет не выше -7-9 градусов. Самой морозной в последнюю неделю года ожидается ночь среды.
Во время морозов необходимо не носить низкие носки и пить достаточное количество воды, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.
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