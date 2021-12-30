Вильфанд предупредил Москву о резком похолодании после новогодней оттепели
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал жителям Московского региона, чего ждать от погоды в первые дни наступающего 2022 года.
В новогоднюю ночь жителей столичного региона ждет оттепель, но уже к 3 января температура понизится до -15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Дневная температура 30 декабря после полудня будет достаточно низкая, до -7...-9 градусов. Уже 31 декабря ситуация резко изменится. Давление значительно понизится, оно уже будет в диапазоне 730 мм ртутного столба. Москва и Московская область будет находится уже на восточной периферии циклона области низкого давления. Поменяются ветра, они уже будут южной четверти. Ночная температура будет доходить до -8, -10 градусов. А дневная совсем повысится до -2, -5 градусов», - описал он канун Нового года.
Однако оттепель будет непродолжительной - ожидается 15-градусный скачок температуры.
«Новогодняя ночь будет теплая, но, все-таки, с отрицательной температурой. Будет такая умеренная, хорошая, комфортная ночь. Снега и так сейчас много, но прибавится еще. Существенного ветра не ожидается, до 5-10 метров в секунду. Вполне будет комфортно, но к утру 1 января температура будет повышаться, поскольку южный ветер будет усиливаться. Уже к полудню температура повысится до нулевой отметки. Она будет в диапазоне от -1 до +1 градуса, даже оттепель. Будет облачно, осадки, преимущественно снег. На юге возможен мокрый снег, а также гололедица. Затем начнется очередная трансформация погоды. Уже к вечеру 1 января температура повысится до -6, -7 градусов. Второго января ожидается -4...-9 градусов, снег будет хлопьями, еще более заметный. Далее будет понижение температуры. В ночь на 3 января температура понизится до -15 градусов и ниже, будет морозная погода. Температура будет на 5 градусов ниже нормы. Будут вот такие колебания очень сильные температурного режима», - добавил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН отмечал, что самый холодный период зимы начнется с 20 декабря и продлится до 15 января, столбики термометров могут опуститься до -22 градусов.
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