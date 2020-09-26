Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19
Руководство Московской области рекомендует пожилым жителям в возрасте 65+, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соответствующий документ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщают «Известия».
«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — цитирует постановление Газета.ru.
Выходить на улицу разрешено, если требуется медпомощь, необходимо купить продукты, выгулять домашних животных или позаниматься физкультурой на открытом воздухе.
Ранее о возобновлении режима самоизоляции в Москве для пожилых и хронически больных людей заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также рассказал о сервисах, которые помогут пенсионерам пережить самоизоляцию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 523 / сут.
Умерли
20 225+169 / сут.
Выздоровели
940 тыс.+6 004 / сут.
- Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
- Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19
- В России выявили 7 523 новых фактов заражения COVID-19 за сутки
- Президент Зеленский объявил на Украине траур из-за крушения Ан-26
- Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru