Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — цитирует постановление Газета.ru.

Выходить на улицу разрешено, если требуется медпомощь, необходимо купить продукты, выгулять домашних животных или позаниматься физкультурой на открытом воздухе.

Ранее о возобновлении режима самоизоляции в Москве для пожилых и хронически больных людей заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также рассказал о сервисах, которые помогут пенсионерам пережить самоизоляцию.

