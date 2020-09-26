Власти Подмосковья рекомендовали пенсионерам оставаться дома из-за COVID-19

Руководство Московской области рекомендует пожилым жителям в возрасте 65+, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соответствующий документ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщают «Известия».

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«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — цитирует постановление Газета.ru.

Выходить на улицу разрешено, если требуется медпомощь, необходимо купить продукты, выгулять домашних животных или позаниматься физкультурой на открытом воздухе.

Ранее о возобновлении режима самоизоляции в Москве для пожилых и хронически больных людей заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также рассказал о сервисах, которые помогут пенсионерам пережить самоизоляцию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыАндрей ВоробьевПодмосковье
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