Собянин рассказал о возобновлении сервисов для оставшихся дома горожан 65+

Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые с понедельника должны оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. К этой категории горожан относятся пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем блоге о мерах поддержки граждан, которые перешли на самоизоляцию.

«В нашем городе живут крепкие и дружные семьи. Москвичи – отзывчивые и щедрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Этой весной мы все убедились в этом. Поэтому нет сомнений, что большинство бабушек и дедушек не останутся со своими проблемами один на один», - отметил Собянин, подчеркнув, что при необходимости помощь одиноким окажут соцработники.

Новый скачок COVID-19. В Москве закрывают магазины и уходят на удаленку

Так, для работающих москвичей 65+ больничные листы будут оформлены автоматически – после того, как работодатели направят в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, которые обязаны оставаться дома. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и беременным женщинам необходимо обратиться для оформления больничного по телефону единой горячей линии 8-495-870-45-09. После необходимой проверки данных номер больничного листа пациент получит по телефону - звонком или через СМС-сообщение.

Продолжит работу телемедицинский центр Департамента здравоохранения. Москвичи, состоящие на учете в поликлиниках, смогут получать лекарства по льготным рецептам в инициативном порядке. Для этого не надо даже подавать заявку.

Чтобы получить на дом продукты, лекарства, медицинские изделия, корм для домашних животных и другие предметов первой необходимости заявку требуется оставить оператору горячей линии. Так же можно попросить о психологической помощи.

В нашем городе живут крепкие и дружные семьи. Москвичи – отзывчивые и щедрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Этой весной мы все убедились в этом. Поэтому нет сомнений, что большинство бабушек и дедушек не останутся со своими проблемами один на один.

Сергей Собянин призвал ветеранов и пожилых москвичей беречь себя и оставаться дома.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСобянинСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры