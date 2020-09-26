Собянин рассказал о возобновлении сервисов для оставшихся дома горожан 65+
Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые с понедельника должны оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. К этой категории горожан относятся пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем блоге о мерах поддержки граждан, которые перешли на самоизоляцию.
«В нашем городе живут крепкие и дружные семьи. Москвичи – отзывчивые и щедрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Этой весной мы все убедились в этом. Поэтому нет сомнений, что большинство бабушек и дедушек не останутся со своими проблемами один на один», - отметил Собянин, подчеркнув, что при необходимости помощь одиноким окажут соцработники.
Так, для работающих москвичей 65+ больничные листы будут оформлены автоматически – после того, как работодатели направят в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, которые обязаны оставаться дома. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и беременным женщинам необходимо обратиться для оформления больничного по телефону единой горячей линии 8-495-870-45-09. После необходимой проверки данных номер больничного листа пациент получит по телефону - звонком или через СМС-сообщение.
Продолжит работу телемедицинский центр Департамента здравоохранения. Москвичи, состоящие на учете в поликлиниках, смогут получать лекарства по льготным рецептам в инициативном порядке. Для этого не надо даже подавать заявку.
Чтобы получить на дом продукты, лекарства, медицинские изделия, корм для домашних животных и другие предметов первой необходимости заявку требуется оставить оператору горячей линии. Так же можно попросить о психологической помощи.
В нашем городе живут крепкие и дружные семьи. Москвичи – отзывчивые и щедрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Этой весной мы все убедились в этом. Поэтому нет сомнений, что большинство бабушек и дедушек не останутся со своими проблемами один на один.
Сергей Собянин призвал ветеранов и пожилых москвичей беречь себя и оставаться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru