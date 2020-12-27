Власти Пекина ужесточают борьбу с COVID-19

Во дворах Шуньи установили санитарные посты, а также при въездах в район и выездах. Также мэрия Пекина запретила покидать столицу городским чиновникам. Всем жителям «настоятельно рекомендуют» не выезжать из города во время праздников.

«Будет действовать строгая система получения разрешений на выезд из столицы. Что касается массовых мероприятий, то они могут проводиться только при получении соответствующих разрешений с учетом возможных рисков», — пояснила заместитель секретаря Народного правительства Пекина Чэнь Бэй.

Напомним, коронавирус выявили у двух жителей Шуньи. Их имена известны, чиновников обязали проверить здоровье большей части населения карантинного района.

Напомним, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.

«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.

