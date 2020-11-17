Путин назвал борьбу Китая с COVID-19 примером
Китай показал всему миру успешный опыт борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, который в этом году проходит в режиме видеоконференции.
По словам Путина, результат этой борьбы существенный и понятный.
Российский лидер также сообщил, что российские вакцины от коронавиурса работают эффективно и безопасно, пишет «Свободная пресса». Теперь Россия, по его словам, готовится осуществить массовое производство вакцин.
Накануне в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что альтернатива тем мерам по борьбе с коронавирусом, которое принимают власти России и Европы, является китайский опыт жесткого карантина с привлечением военных.
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