Предприниматели предложили открыть московские автосервисы и алкомаркеты в нерабочие дни
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить столичным автосервисам и алкомаркетам работать в праздничные дни, сообщает ТАСС.
Омбудсмен аргументирует такое предложение тем, что автомастерские работают в специальных боксах или на улице.
«Подходит время переобувать летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.
Титов добавил, что в период «незапланированных праздников» также закрыты алкомаркеты, при этом алкоголь можно купить и в обычных продовольственных магазинах.
«Ассортимент алкомаркетов на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно приобрести алкоголь, продолжают работать. Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить», - заявил Омбудсмен.
По его словам, столичные бизнесмены ожидают введения новых мер поддержки от правительства Москвы.
С 28 октября по 7 ноября в столице закрыты большинство заведений общепита, развлекательные и торговые центры, а также ряд организаций, деятельность которых попадает под ковидные ограничения.
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