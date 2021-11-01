Предприниматели предложили открыть московские автосервисы и алкомаркеты в нерабочие дни

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить столичным автосервисам и алкомаркетам работать в праздничные дни, сообщает ТАСС.

Омбудсмен аргументирует такое предложение тем, что автомастерские работают в специальных боксах или на улице.

«Подходит время переобувать летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.

Титов добавил, что в период «незапланированных праздников» также закрыты алкомаркеты, при этом алкоголь можно купить и в обычных продовольственных магазинах.

«Ассортимент алкомаркетов на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно приобрести алкоголь, продолжают работать. Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить», - заявил Омбудсмен.

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По его словам, столичные бизнесмены ожидают введения новых мер поддержки от правительства Москвы.

С 28 октября по 7 ноября в столице закрыты большинство заведений общепита, развлекательные и торговые центры, а также ряд организаций, деятельность которых попадает под ковидные ограничения.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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