Предприниматели предложили открыть московские автосервисы и алкомаркеты в нерабочие дни

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить столичным автосервисам и алкомаркетам работать в праздничные дни, сообщает ТАСС.

Омбудсмен аргументирует такое предложение тем, что автомастерские работают в специальных боксах или на улице.

«Подходит время переобувать летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.

Титов добавил, что в период «незапланированных праздников» также закрыты алкомаркеты, при этом алкоголь можно купить и в обычных продовольственных магазинах.

«Ассортимент алкомаркетов на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно приобрести алкоголь, продолжают работать. Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить», - заявил Омбудсмен.