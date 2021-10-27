Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней
Гражданам не будут запрещать гулять в парках Москвы во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В сообщении уточняется, что ограничения на посещение касается детских игровых центров и комнат в помещениях, а также кинотеатров, концертных залов, цирков, которые будут закрыты.
«Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках», - подчеркнули в оперштабе.
Ранее пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров заявил, что московские магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала
- Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней
- Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
- Путин призвал создать механизм признания вакцинации от COVID-19
- За отождествление роли СССР и нацистской Германии предложили сажать на 15 суток
- Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами
- Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
- Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации от ковида
- СМИ: Газпром предложил Молдавии скидку взамен на отдаление от ЕС
- Ученые: COVID может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru