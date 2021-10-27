Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней

Гражданам не будут запрещать гулять в парках Москвы во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В сообщении уточняется, что ограничения на посещение касается детских игровых центров и комнат в помещениях, а также кинотеатров, концертных залов, цирков, которые будут закрыты.

«Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров заявил, что московские магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусПаркиМосква
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