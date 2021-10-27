Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Столичные магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров в беседе с «Известиями».

СМИ: Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна

Ранее СМИ сообщили, что алкомаркеты и винотеки столицы будут закрыты в нерабочие дни.

По словам Белозерова, продажа алкоголя 28 октября - 7 ноября регулируется указом мэра столицы Сергея Собянина о закрытии в нерабочие дни всех магазинов с менее чем 30% непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания. Также работу приостановят объекты торговли, продающие спиртное в розницу дистанционно, в том числе с доставкой.

При этом представитель департамента торговли и услуг подчеркнул, что ограничения касаются только небольших магазинов: крупные сети продают достаточно продуктов питания и вписываются в требования властей.

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ТЕГИ:АлкогольМагазиныМосква
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