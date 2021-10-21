Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни

Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой. Градоначальник отметил, что в течение незапланированного отпуска нужно почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.

Кроме того, мэр Москвы сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами.

Путин подписал указ о нерабочих днях из-за коронавируса

Напомним, на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В этот период все предприятия и организации столицы приостановят работу. ️Мера не коснется организаций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:Сергей Собянин
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