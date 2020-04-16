Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек

Оснований для ввода системы продуктовых карточек в Москве нет. Об этом «Эху Москвы» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, причин для внедрения такой системы нет, поскольку вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно.

При этом Немерюк напомнил, что в прошлом месяце наблюдался временный ажиотаж и «торговля работала на пределе». Однако сейчас ситуация, стабилизировалась.