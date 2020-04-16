Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек
Оснований для ввода системы продуктовых карточек в Москве нет. Об этом «Эху Москвы» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, причин для внедрения такой системы нет, поскольку вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно.
При этом Немерюк напомнил, что в прошлом месяце наблюдался временный ажиотаж и «торговля работала на пределе». Однако сейчас ситуация, стабилизировалась.
Ранее НСН писала, что бизнес обратился к правительству с призывом начать выдавать россиянам продуктовые карточки. Инициаторы считают, что такая мера позволит обеспечить граждан, которые остались без средств, а также обеспечит рост спроса на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса. Поднимается всё чаще проблема организации бесплатного питания тех, кто потерял доход из пандемии.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН отметил, что именно его организация выступила инициатором такого обращения, а также рассказал, что данная тема обсуждается еще с начала 2000 годов.
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