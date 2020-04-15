«Голодные люди опасны». Союз потребителей призывает открыть столовые для неимущих

«Моя подпись под этой инициативой стоит первой. И изначально идея принадлежит Союзу потребителей России, и потом уже присоединилась бизнесмены. Субсидирование предполагается из федерального бюджета, потому что региональные в очень разном положении. Сама тема обсуждается с начала 2000 годов. Правительство этот законопроект тогда на согласовало. Опыт этот в мире широко известен. В ряде стран уже много десятилетий используют такой вид помощи. Я убежден, что, одновременно, это и поддержка своего отечественного производителя. Так что это тема давняя, но, к сожалению, исполнительная власть ее не поддерживала. В 2015 году Минпромторг этим озаботился, что очень правильно. И тогда вроде были какие-то обещания со стороны Минфина, но в итоге, ни в один из последующих годов в проект государственного бюджета так и не включали такую статью. Насколько мне известно, мотивы у исполнительной власти были такие, что трудно будет администрировать, проконтролировать, идет ли действительно помощь тем людям, которые нуждаются, чтобы это не разворовали. По моему убеждению, все это было бы сделать совсем нетрудно. В стране уже существует система учета и субсидирования самых бедных людей. Я имею в виду жилищные субсидии по оплате услуг ЖКХ», – говорит он.

Эксперт также напомнил, что в нынешней непростой экономической ситуации в стране, этот вопрос еще более актуален и требует расширения.

«Многие люди неожиданно остались без источника дохода. И это люди, которые раньше зарабатывали, по крайней мере, на еду. Много у кого, уже сократились доходы, или они ждут, что это вот-вот произойдет. Поэтому люди в этом остро нуждаются. И мы еще в этом заявлении призываем создать госзаказы на то, чтобы просто кормили людей, организовать бесплатные столовые. Ведь сейчас простаивают все эти кафе и рестораны. Можно было бы кормить, в том числе, и нелегальных мигрантов, пока они не начали грабить граждан на улице, просто потому что есть нечего. Дать возможность людям получить бесплатный суп и хлеб. И это можно сделать, даже не собирая их вместе в помещении. Голодные люди опасны для общества. Жалко и этих людей и тех, кто может стать их жертвами. Трудно обвинять тех, у кого нет куска хлеба и возможности прокормить детей», – отмечает специалист.

Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН прокомментировал корректировки в списке товаров первой необходимости. Оттуда, в частности, убрали похоронные принадлежности и табачную продукцию.

