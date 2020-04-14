Обвал розницы и рост безработицы. Помогут ли продуктовые карточки?
Президент Путин констатировал резкое падение объемов розничной торговли. Товаропроизводители призывают реанимировать карточную систему.
Обеспокоенность значительным сокращением спроса и, как следствие, розничных продаж выразил Владимир Путин. Во время совещания по экономическим вопросам глава государства указал, что сокращение спроса стало «самой чувствительной проблемой:
«Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», - сказал Путин, назвав сложившуюся ситуацию «сильным потрясением для многих предприятий».
«Потрясенные предприятия», взывая о помощи, предлагают свои варианты действий со стороны государства. Так, представители организаций производителей и поставщиков продовольствия призвали власти России «незамедлительно» приступить к реализации «замороженного» ранее проекта Минпромторга России по раздаче продуктовых карточек наименее обеспеченным жителям страны. Обращение, выдержки из которого приводит РБК, подписали, в частности, главы Национальной Мясной Ассоциации, Российской Гильдии пекарей и кондитеров, Национального союза производителей молока. Их аргументы – «сохранение доступности для населения товаров первой необходимости», поддержка «граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей», увеличение платежеспособного спроса на продукцию российских предприятий и, как следствие, сохранение рабочих мест и бизнеса. Ассигновать на это предлагается 800 млрд рублей до конца года. Карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогут получать 10 миллионов россиян (заметим в скобках – чуть больше половины живущей за чертой бедности части населения страны).
В идее с продуктовыми карточками есть обстоятельства, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, карточки или продуктовые талоны традиционно решают иную задачу – распределение товаров в условиях дефицита, то есть когда спрос существенно превышает предложение. Сейчас ситуации диаметрально противоположная – товар есть, спроса нет. А, во-вторых, для появления этого самого спроса, обеспокоенность падением которого выразил президент, необходимо одно простое условие – наличие средств у населения. Проще говоря, будут деньги – будет и спрос. Как писала накануне НСН, вопрос прямой финансовой поддержки населения по примеру ряда других стран, столкнувшихся с теми же проблемами, в правительстве обсуждается, но у этого решения есть и влиятельные противники.
Пока же спросу взяться неоткуда, о чем свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» о занятости москвичей в условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. 32% москвичей временно перестали работать, 12% москвичей вообще остались без работы, еще 30% трудятся неполный рабочий день. 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.
Ну, и какой с них спрос?
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