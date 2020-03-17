Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Столичные власти рассматривают возможность введения в городе жесткого карантина – в том случае, если число заражённых коронавирусом будет критическим. Об этом сообщают «Открытые медиа», при этом не отмечая, о каком именно масштабе идёт речь. Источник отмечает, что карантин может начать действовать в Москве уже с 20 марта.

Также сообщается, что сотрудников предприятий, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением города, будут работать из дома. Кроме того, власти обсуждают вариант ограничения работы ТЦ, баров, кафе и ресторанов. А в том случае, если заболевших будет чрезвычайно много, могут закрыть общественный транспорт, в том числе метро.