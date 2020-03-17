Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Столичные власти рассматривают возможность введения в городе жесткого карантина – в том случае, если число заражённых коронавирусом будет критическим. Об этом сообщают «Открытые медиа», при этом не отмечая, о каком именно масштабе идёт речь. Источник отмечает, что карантин может начать действовать в Москве уже с 20 марта.
Также сообщается, что сотрудников предприятий, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением города, будут работать из дома. Кроме того, власти обсуждают вариант ограничения работы ТЦ, баров, кафе и ресторанов. А в том случае, если заболевших будет чрезвычайно много, могут закрыть общественный транспорт, в том числе метро.
Между тем, ранее стало известно, что Украина ввела временное ограничение на въезд и выезд через КПП на границе с Крымом из-за коронавируса. Мера введена пока до 3 апреля. Об этом сообщило украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий в Facebook.
Ограничения не касаются «пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий», сообщает RT. Мера также не затронет транспортные средства, груз и иное имущество вышеуказанных лиц.
Накануне Крым попросил федеральные власти принять решение о закрытии российско-украинской границы на территории полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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