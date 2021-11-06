Власти Карелии решили не продлевать нерабочие дни

Власти Карелии приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

«С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных», — заявил Парфенчиков.

В Чечне и Ульяновской области рабочие дни начнутся с 8 ноября

Он отметил снижение числа случаев коронавируса до 260—270 случаям по сравнению с прошлой неделей, когда было около 300, отмечает RT.

По его словам, в стационарах остается большое число свободных коек.

Ранее в Севастополе решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Карелия
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусКарелия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры