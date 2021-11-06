Власти Карелии решили не продлевать нерабочие дни
Власти Карелии приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».
«С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных», — заявил Парфенчиков.
Он отметил снижение числа случаев коронавируса до 260—270 случаям по сравнению с прошлой неделей, когда было около 300, отмечает RT.
По его словам, в стационарах остается большое число свободных коек.
Ранее в Севастополе решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября.
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