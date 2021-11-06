Власти Карелии решили не продлевать нерабочие дни

Он отметил снижение числа случаев коронавируса до 260—270 случаям по сравнению с прошлой неделей, когда было около 300, отмечает RT.

По его словам, в стационарах остается большое число свободных коек.

Ранее в Севастополе решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября.



