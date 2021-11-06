В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
В Севастополе властями принято решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом написал в субботу в Instagram губернатор Михаил Развожаев.
«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», - отметил он.
Ранее Чечня и Ульяновская область приняли аналогичные решения. В регионах с 8 ноября отменят нерабочие дни, будут действовать системы QR-кодов для допуска в учреждения культуры, общепита и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+41 335 / сут.
Умерли
246 тыс.+1 188 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+29 201 / сут.
- В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
- В Чечне и Ульяновской области рабочие дни начнутся с 8 ноября
- В Союзном государстве работают над созданием объединяющего символа
- В Татарстане введут QR-коды на проезд в общественном транспорте пожилых
- СК РФ ходатайствует о заключении под стражу напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках
- На датском радио перечислили распространенные симптомы COVID-19 у привитых
- Россияне бесплатно смогут получить второе образование в сфере искусств
- В России зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки - 8 790
- Собянин рассказал о новой московской индустриализации
- В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru