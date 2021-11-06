В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Севастополе властями принято решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом написал в субботу в Instagram губернатор Михаил Развожаев.

«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», - отметил он.

Ранее Чечня и Ульяновская область приняли аналогичные решения. В регионах с 8 ноября отменят нерабочие дни, будут действовать системы QR-кодов для допуска в учреждения культуры, общепита и другие.

