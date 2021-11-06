В Чечне и Ульяновской области рабочие дни начнутся с 8 ноября

«Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя», - сообщил РИА Новости глава оперштаба, заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев.

В соответствии с указом главы республики Рамзана Кадырова, в заведения общепита, торговли и услуг открыт допуск при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте, медицинского документа о перенесенном заболевании или медотводе.

В Ульяновской области рабочая неделя, по сообщению властей, также начнется 8 ноября. Посещать учреждения культуры, кинотеатры и фитнес также можно только при наличии QR-кода.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области режим нерабочих дней также продлеваться не будет.

